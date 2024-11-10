Уголовное дело возбуждено после нападения бездомных собак на девочку в ХМАО

РИА Новости/Илья Наймушин Бездомные собаки напали и искусали 8-летнюю девочку в населенным пункте Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону 10 ноября.
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