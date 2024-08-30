Омбудсмен ХМАО добилась справедливости в борьбе с мэрией, не построившей дорогу в районе многодетных

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова, вступившаяся за жителей Лангепаса и подавшая в суд на мэрию, которая не смогла с 2016 года построить дороги в 4-а микрорайоне, выиграла судебный процесс.
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