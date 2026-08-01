Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Большой гамбит премьера Пашиняна: как побежденная Армения может вырваться из острых тисков капкана.

Большой гамбит премьера Пашиняна: как побежденная Армения может вырваться из острых тисков капкана.

«История – это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков», - сказал некогда знаменитый русский историк Василий Ключевский.

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