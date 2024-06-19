В Казани еще один троллейбус перешел на бескондукторную оплату

Сегодня в Казани на бескондукторную систему оплаты перешел маршрут троллейбуса №5. В столице Татарстана курсирует 20 транспортных средств по данному маршруту, как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
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