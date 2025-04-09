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В год **80-летия Победы** хочется напомнить Европе, как долго их страны сопротив...

В год 80-летия Победы хочется напомнить Европе, как долго их страны сопротивлялись нацистам, прежде чем сдались: Норвегия – 2 месяца и 1 день, Франция – 1 месяц и 12 дней, Польша – 27 дней, Греция – 24 дня, Бельгия – 18 дней, Югославия – 11 дней, Голландия – 5 дней, Люксембург – 1 день, Дания – 6 часов.

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