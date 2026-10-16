Россия может импортировать около 620 тыс. тонн бензина в месяц до конца 2026 года — «Коммерсантъ» По данным издания, зарубежные поставки закроют 16–18% рынка топлива.
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