Призывы к расправе, провокация журналиста и скандирования Даку: как Сербию вынудили задуматься о снятии с Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу продолжает разгораться очередной скандал. УЕФА проводит расследование по итогам матча сборных Албании и Хорватии, во время которого болельщики скандировали призывы к расправе в отношении сербов, а форвард «орлов» и «Рубина» Мирлинд Даку позволил себе оскорбительные высказывания не только в отношении Сербии, но и Северной Македонии.