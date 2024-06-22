RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Видимо попали, его отправят на место приписки!Хуситы сообщили о...
  • Владимир Байден
    В Киеве полно партизан. Народное движение проснулось наконец«СТРАНА.ua»: на Т...
  • Владимир Байден
    Илет подготовка что бы вщорвать бункер Зеленского вместе с ним«СТРАНА.ua»: на Т...

Призывы к расправе, провокация журналиста и скандирования Даку: как Сербию вынудили задуматься о снятии с Евро-2024

Призывы к расправе, провокация журналиста и скандирования Даку: как Сербию вынудили задуматься о снятии с Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу продолжает разгораться очередной скандал. УЕФА проводит расследование по итогам матча сборных Албании и Хорватии, во время которого болельщики скандировали призывы к расправе в отношении сербов, а форвард «орлов» и «Рубина» Мирлинд Даку позволил себе оскорбительные высказывания не только в отношении Сербии, но и Северной Македонии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх