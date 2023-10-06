Рогов: ВСУ ночью пытались прорваться на территорию между Работино и Копани

Боевики Вооруженных сил Украины совершили попытку прорыва на ореховском направлении. Подробности озвучил в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии