Пассажиры, направлявшиеся в Тюмень, на 10 часов застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово

В причинах задержки рейса разбирается прокуратура.В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пассажирам авиакомпании "Ютейр", которые должны были 29 марта в шесть часов вечера лететь в Тюмень, пришлось ждать отправки 10,5 часов.
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