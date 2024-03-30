Пассажиры, направлявшиеся в Тюмень, на 10 часов застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово

В причинах задержки рейса разбирается прокуратура.В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пассажирам авиакомпании "Ютейр", которые должны были 29 марта в шесть часов вечера лететь в Тюмень, пришлось ждать отправки 10,5 часов.