Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    В его мозге, всё ещё идёт битва за Крым и Азовское море... а рдк продвигается к Москве.Готов отдать Крым...
  • саша дмитренко
    похоже  на  провокациюРаскрыл рот - уво...
  • Lyudmila
    Скатертью дорога хоть вздохнем свободнее, а то куда ни глянь, везде эта гопота черномазая болтается. Это называется о...Минтруд Таджикист...

Пассажиры, направлявшиеся в Тюмень, на 10 часов застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово

Пассажиры, направлявшиеся в Тюмень, на 10 часов застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово

В причинах задержки рейса разбирается прокуратура.В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге пассажирам авиакомпании "Ютейр", которые должны были 29 марта в шесть часов вечера лететь в Тюмень, пришлось ждать отправки 10,5 часов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх