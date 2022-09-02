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Замглавы ЕК Йоурова назвала Евросоюз «основным спонсором гражданского общества» в России

Замглавы ЕК Йоурова назвала Евросоюз «основным спонсором гражданского общества» в России

Замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Йоурова считает, что Европейский союз является «основным спонсором» российского гражданского общества.

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