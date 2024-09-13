Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине

лучше 1001 раз предупредить, чем развязать не пойми что

Стоит напомнить НАТО что в зоне СВО действует менее 30%(!!!) от полной численности ВС РФ, ну так просто чтобы были понятны последствия...

Валентин Щербаков

Даже если эта пиндосрань и наглоскунсы провоцируют РОССИЮ на ядерный удар по НАТО и США, это будет конец, т.е. обратной дороги у них не будет, прямо в Ад...