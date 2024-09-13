Политика как он...
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Политика как она есть

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Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине

Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоена ли администрация Вашингтона словами президента России Владимира Путина о том, что страны НАТО сейчас решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.

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Комментарии
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Светлана Петрова
лучше 1001 раз предупредить, чем развязать не пойми что
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15 час.
Alex Nемо
Стоит напомнить НАТО что в зоне СВО действует менее 30%(!!!) от полной численности ВС РФ, ну так просто чтобы были понятны последствия...
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Даже если эта пиндосрань и наглоскунсы провоцируют РОССИЮ на ядерный удар по НАТО и США, это будет конец, т.е. обратной дороги у них не будет, прямо в Ад...
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