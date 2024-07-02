В Калужской области окончено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в квартирной краже

Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, жителей других регионов, обвиняемых в хищении ювелирных изделий из квартиры жительницы Обнинска.
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