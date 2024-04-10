Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае помог предпринимателю избежать недостоверной записи в ЕГРЮЛ

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае поступило обращение от ООО «Азиана ДВ» с жалобой на УФНС, которая инициировала проверку достоверности сведений о руководителе, учредителе и адресе юридического лица.
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