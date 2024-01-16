Россия готовит специальные бригады супердесантников, которые должны будут выкуривать окопавшегося ВСУшников.
Десант с вертолета и без парашютов.
Комментарии
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Валерий
Россия обладает богатым опытом накопленным начиная с 70-х гг. на базе 3-х Отдельных ДШ бригад резерва ВГК СССР. Ими использовалась наряду со своей и тактика спецподразделений США, Англии, Израиля и т.д. Они способны с высокой эффективностью решать поставленные перед ними задачи.
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