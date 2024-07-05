Хвастаются веерами из денег и оружием, кидают гранаты с балконов: будни сына миллионера Ломакина и его друзей

Маша Петрова На войну нельзя! Во-первых - это уже конкретно сложившиеся предатели ( за лишнюю "копеечку" маму родную продадут... для них деньги- главное счастье в жизни и чем их больше, тем лучше...), а во-вторых : семья , общество, школа- развратили безнаказанностью, а теперь- офицеры в армии их должны " перевоспитывать" ?! А с какой это стати , им что, заниматься что ли нечем ?...

Silver Kont Есть верный способ -уродов отправить куда следует на перевоспитание, а папашам и мамашам конкретно указать, что если сунутся со взятками, то их выблядкам будет реально хуже.... В советское время таких "мажоров" отправляли на дальние точки, добраться до которых было очень сложно не только географически, но и административвно.... Там хлопцев быстро приземляли, "крутизна" быстро улетучивалась.... Так что мешает взять из опыта, проверенного временем?