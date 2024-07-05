Хвастаются веерами из денег и оружием, кидают гранаты с балконов: будни сына миллионера Ломакина и его друзей

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Маша Петрова
На войну нельзя! Во-первых - это  уже конкретно сложившиеся предатели ( за лишнюю &quot;копеечку&quot; маму родную продадут... для них деньги- главное счастье в жизни и чем их больше, тем лучше...), а во-вторых : семья , общество, школа- развратили безнаказанностью, а теперь- офицеры в армии их должны &quot; перевоспитывать&quot; ?! А с какой это стати , им что, заниматься что ли нечем ?...
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4 час.
Silver Kont
Есть верный способ -уродов отправить куда следует на перевоспитание, а папашам и мамашам конкретно указать, что если сунутся со взятками, то их выблядкам будет реально хуже.... В советское время таких &quot;мажоров&quot; отправляли на дальние точки, добраться до которых было очень сложно не только географически, но и административвно.... Там хлопцев быстро приземляли, &quot;крутизна&quot; быстро улетучивалась.... Так что мешает взять из опыта, проверенного временем?
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1 час.
epobedimski
Виноваты.в первую очередь.родители! Вот их надо очень сильно наказывать!
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1 час.

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