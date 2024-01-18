"От "вонючих свиней" до "петухов": Беспредел мигрантов достиг точки кипения. Кто должен извиняться?

Виктор Гайдуков

Зачем диаспоры и какие-то союзы иностранцев в России, у нас что, законы в России не для всех, а только для коренных россиян? Хотят сохранять и пропагандировать свою культуру в России пожалуйста, открывайте дома своей национальной культуры, собирайте там своих земляков и приглашайте гостей и всех желающих познакомиться с вашей историей, вашими героями и выдающимися людьми, устройте там национальную библиотеку, устраивайте встречи с вашими известными артистами , писателями и поэтами. Флаг вам в руки, но живите по законам страны пребывания.