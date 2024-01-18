"От "вонючих свиней" до "петухов": Беспредел мигрантов достиг точки кипения. Кто должен извиняться?

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Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов "в корне не согласен" с вице-спикером Госдумы России Петром Толстым и потребовал извинений за сравнение диаспор с мафией.

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Комментарии
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РАИСА То
Что делает Э Гусейнов в чужой стране??? Святое дело жить в своей стране и поднимать  экономику  своей (!) страны. А он здесь отирается.
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3 час.
ТК АгроХимПром
отстрел пид...ов
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3 час.
Виктор Гайдуков
Зачем диаспоры и какие-то союзы иностранцев в России, у нас что, законы в России не для всех, а только для коренных россиян? Хотят сохранять и пропагандировать свою культуру в России пожалуйста, открывайте дома своей национальной культуры, собирайте там своих земляков и приглашайте гостей и всех желающих познакомиться с вашей историей, вашими героями и выдающимися людьми, устройте там национальную библиотеку, устраивайте встречи с вашими известными артистами , писателями и поэтами. Флаг вам в руки, но живите по законам страны пребывания.
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26 мин.

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