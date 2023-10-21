Неужто Набиуллина враг и хочет задушить экономику? Нет, она хочет задушить инфляцию!

Каждый раз, как только происходил рост ключевой ставки, поднимался натуральный “вой на болотах” – на ток-шоу я слышал слова Делягина и других экономистов о вредительстве со стороны Набиуллиной, о том, что, мол, кредиты теперь станут неподъёмными для бизнеса, и он буквально ссохнется и “умрёт”.
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