Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Александр Беляев
    Кто бы её "придушил"......?Неужто Набиуллина...
  • valeriy
    дать отмашку, надоели иуды...“Россия заплатит ...
  • Vasily Golov
    Господин Амир Вейтман. США сделали из Израиля Шерхана на Ближнем Востоке.Но у Шерхана нет стаи табаки. ЛАГ пока молчи...“Россия заплатит ...

Неужто Набиуллина враг и хочет задушить экономику? Нет, она хочет задушить инфляцию!

Неужто Набиуллина враг и хочет задушить экономику? Нет, она хочет задушить инфляцию!

Каждый раз, как только происходил рост ключевой ставки, поднимался натуральный “вой на болотах” – на ток-шоу я слышал слова Делягина и других экономистов о вредительстве со стороны Набиуллиной, о том, что, мол, кредиты теперь станут неподъёмными для бизнеса, и он буквально ссохнется и “умрёт”.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Что они не делают, не идут дела. Видно родились не вовремя.
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5 час.
Тим Ски
ОЧЧЕНЬ!, вовремяя! Дела, у них, идут замечательно. Жаль, что ФСБ не может ими заинтересоваться.
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5 час.
Александр Беляев
Кто бы её &quot;придушил&quot;......?
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1 час.

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