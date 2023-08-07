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Аршавин о «Зените»: «Не в кризисе, но ищет себя. Потери в составе большие. Команда старается спасти матчи неподготовленными игроками»

Аршавин о «Зените»: «Не в кризисе, но ищет себя. Потери в составе большие. Команда старается спасти матчи неподготовленными игроками»

«Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. «Динамо» расстроилось бы из‑за того, что вело всю игру, но дало сравнять.

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