Стоны Дроздова: Такую Украину в НАТО никто не возьмет – и на фронт никаких надежд

На Западе прекрасно понимают, что никаких прорывов и отвоеваний на фронте у ВСУ больше не будет, а потому для гипотетического приглашения Украины в НАТО Киеву нужно выполнить политический кейс, однако и с ним дела едва ли не хуже, чем на передовой.