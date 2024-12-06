Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • В С
    Но Крым то - нет.В МИД России отве...
  • Александр Иноземцев
    😊 Вот и чудненько, что Вы "поправили" своё зрение (предполагаю: очки придвинули к глазам 😉) и увидели ответственног...Ну а кто, если не мы
  • Александр Иноземцев
    "...Конечно, конечно, только Вы выделили в комментарии то, что Вы считаете важным...". ==============================...Ну а кто, если не мы

Орешник разместят в Белоруссии, или... контрольный... в голову.

Орешник разместят в Белоруссии, или... контрольный... в голову.

"Бульбешник"?) Ну, то есть, если мы вдруг долбанëм Орешником по Польше – то это вроде как и не мы, а Батька чот психанул, с кем не бывает? ==Так и есть.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
А в  Сирию нельзя маненько орешков передать?
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16 час.
Александр Симаков
В Сирию нельзя, там обстановка не позволяет.  В Йемене можно  Орешник посадить.  У хуситов уже и опыт богатый  по запуску гиперзвуковых ракет (откуда они у хистов - загадка!) по американцам и прочим подпиндосникам.  Кстати, сразу после публичной демонстрации возможностей Орешника, в Москву 24 ноября прибыла группа Йеменских военных в количестве 200 человек.  Как сообщал  &quot;Голос Америки&quot; , их Россия &quot;обманом завербовала для участия в СВО&quot;. 😂   А по сообщениям некоторых наших источников, хуситы прибыли в Россию обучаться запуску ракет. Запускать ракеты, которые у хуситов уже есть, они соответсвенно умеют. Значит они будут обучаться запускать ракеты, которых у НИХ ПОКА НЕТ.  Как уже подсчитали  в некоторых АНГЛИЙСКИХ  СМИ, Орешник из Йемена долетит до Лондона за 20 минут.  А Россия будет  как бы и не при делах... 😀
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13 час.
Иван Петров
Ну, ... это будет акт борьбы за свободу и демократию хуситов.
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9 час.

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