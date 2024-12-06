Александр Симаков

В Сирию нельзя, там обстановка не позволяет. В Йемене можно Орешник посадить. У хуситов уже и опыт богатый по запуску гиперзвуковых ракет (откуда они у хистов - загадка!) по американцам и прочим подпиндосникам. Кстати, сразу после публичной демонстрации возможностей Орешника, в Москву 24 ноября прибыла группа Йеменских военных в количестве 200 человек. Как сообщал "Голос Америки" , их Россия "обманом завербовала для участия в СВО". 😂 А по сообщениям некоторых наших источников, хуситы прибыли в Россию обучаться запуску ракет. Запускать ракеты, которые у хуситов уже есть, они соответсвенно умеют. Значит они будут обучаться запускать ракеты, которых у НИХ ПОКА НЕТ. Как уже подсчитали в некоторых АНГЛИЙСКИХ СМИ, Орешник из Йемена долетит до Лондона за 20 минут. А Россия будет как бы и не при делах... 😀