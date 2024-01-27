В Центре профессиональной подготовки МВД по Республике Удмуртия прошел урок мужества, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда

В рамках патриотического воспитания молодых сотрудников органов внутренних дел в Центре профессиональной подготовки МВД по Удмуртской Республике прошел «Урок мужества» для слушателей, посвящённый 80-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.