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В Барнауле эвакуировали посетителей и сотрудников Диагностического центра

В Барнауле эвакуировали посетителей и сотрудников Диагностического центра

Люди находятся возле здания и ожидают прибытия специалистов Утром 1 сентября из здания Консультативно-диагностического центра Алтайского края в Барнауле эвакуировали сотрудников и посетителей.

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