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Царьград

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Ли Чжэ Мён видит шанс на изменения благодаря Дональду Трампу

Ли Чжэ Мён видит шанс на изменения благодаря Дональду Трампу

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отметил, что благодаря Дональду Трампу появилась возможность изменить ситуацию на Корейском полуострове и укрепить доверие между Северной Кореей и США.

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