Политехнический музей анонсировал выставку «Электрожурнал»

В этом году Политехнической библиотеке, основанной в 1864 году, исполняется 160 лет. На сегодняшний день в ее фондах хранится 3,5 млн изданий на русском и иностранных языках, доступных в онлайн-сервисе «Спроси библиотекаря».
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