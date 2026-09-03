Электрокроссовер Skoda Peaq оказался дальнобойнее, чем ожидалось[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Флагманский электрический кроссовер Skoda Peaq дебютировал в июне, а теперь в компании решили проверить его дальнобойность на обычных дорогах.