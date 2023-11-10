Обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт заявила, что президент России Владимир Путин ощущает уверенность в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на деструктивные действия со стороны Запада.
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