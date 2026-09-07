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"Ведомости": в РФ разработают единую систему оплаты труда медицинских работников

"Ведомости": в РФ разработают единую систему оплаты труда медицинских работников

В России к концу 2026 года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников, которая должна сократить различия в зарплатах между регионами.

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