New Scientist: ИИ научили красть изображение по анализу излучения HDMI-кабеля

Исследование ученых из Республиканского Университета в Монтевидео (UDELAR) показало, что хакеры могут использовать искусственный интеллект для расшифровки электромагнитного излучения, исходящего от кабелей, которые соединяют компьютеры и мониторы, и таким образом читать с экранов конфиденциальную информацию.
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