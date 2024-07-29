New Scientist: ИИ научили красть изображение по анализу излучения HDMI-кабеля

Исследование ученых из Республиканского Университета в Монтевидео (UDELAR) показало, что хакеры могут использовать искусственный интеллект для расшифровки электромагнитного излучения, исходящего от кабелей, которые соединяют компьютеры и мониторы, и таким образом читать с экранов конфиденциальную информацию.