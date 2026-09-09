200 мегапикселей и ЭФР 500 в деле: опубликованы фото, сделанные камерой Honor Magic 9 Pro Max

Смартфон получит два 200-мегапиксельных датчика Президент продуктовой линейки Honor Фан Фэй опубликовала первые примеры фотографий, сделанных на камеру будущего флагмана компании — Magic 9 Pro Max.
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