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Царьград

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С 2026 года наличные можно будет вносить через чужие банкоматы

С 2026 года наличные можно будет вносить через чужие банкоматы

С 1 октября 2026 года у граждан появится возможность пополнять счёт в одном банке наличными через банкомат другого.

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