В Казахстане началась активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2026"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Активная фаза учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ ) с участием Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2026" началась на территории учебного полигона Коктал в Казахстане.
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