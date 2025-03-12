Планка, конструктор, распил — что это и почему не стоит их покупать

Откуда привозят В нашей стране новую иномарку уже давно можно купить официально. Но для одних даже простые машины дороги, а другие желают иметь автомобиль классом или даже двумя выше, чем могут себе позволить.
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