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Nature: cекрет происхождения сложных форм жизни скрыт в археях Асгарда

Nature: cекрет происхождения сложных форм жизни скрыт в археях Асгарда

Микробиологи из Японии, Австрии, Австралии и США наперегонки выращивают в лабораториях археев Асгарда — одноклеточных организмов, которых считают прямыми предками всех существ с клеточным ядром, включая животных, растения и грибы.

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