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Сальдо заявил, что украинские войска несут потери при попытках форсировать Днепр

Сальдо заявил, что украинские войска несут потери при попытках форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил утром в четверг, 2 февраля, что все попытки украинских войск форсировать Днепр отбиваются с большими потерями для противника.

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