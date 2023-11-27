"Никому не удастся скрыться":водителей ждут жесткие наказания — кто первый нарвется штраф

Система для фиксации отсутствия полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер готова к запуску. По информации от главы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, планируется начать проверку полисов ОСАГО у нарушителей ПДД с первого квартала 2024 года, передает Autonews (18+) На первом этапе система сосредоточится на водителях, совершивших нарушения в движении, например, превышение скорости или неправильный проезд по разметке.