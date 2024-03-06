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Закон, порядок, государство

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В преддверии Международного женского дня коллеги по медицинскому отряду группировки войск «Запад» поздравили военнослужащих-женщин

В преддверии Международного женского дня коллеги по медицинскому отряду группировки войск «Запад» поздравили военнослужащих-женщин

В ходе проведения специальной военной операции одна из женщин-военнослужащих выполняет задачи по эвакуации раненых боевых товарищей с поля боя, а также оказывает квалифицированную медицинскую помощь мирному населению освобожденных территорий.

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