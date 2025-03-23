Теннисистка Калинская уступила Пегуле в третьем круге турнира WTA в Майами

Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут Российская теннисистка Анна Калинская проиграла американке Джессике Пегуле в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Майами, призовой фонд которого составляет практически 9 миллионов долларов.
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