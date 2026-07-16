Враг России, поддерживавший Украину американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля 2026 года на 71-м году жизни в Вашингтоне (США) от внезапной и скоротечной болезни в больнице Университета Джорджа Вашингтона.