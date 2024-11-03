В Екатеринбурге жители города будут освобождены от уплаты туристического налога

На заседании рабочей группы по введению туристического сбора в Екатеринбурге было решено освободить от налога жителей города, а также граждан льготных категорий, как это предусмотрено федеральным законодательством, пишет Комсомольская правда.
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