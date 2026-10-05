Пленный из ВСУ рассказал, что его ротный не владел тактической обстановкой

Пленный украинец Роман Рубан сообщил, что командир его роты не владел тактической обстановкой, не понимая, где находятся чьи войска.
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