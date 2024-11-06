⚡В России родители смогут учиться за счёт средств материнского капитала Родителям могут разрешить использовать средства материнского (семейного) капитала на получение образования.
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⚡В России родители смогут учиться за счёт средств материнского капитала Родителям могут разрешить использовать средства материнского (семейного) капитала на получение образования.