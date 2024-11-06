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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
⚡В России родители смогут учиться за счёт средств материнского капитала

⚡В России родители смогут учиться за счёт средств материнского капитала Родителям могут разрешить использовать средства материнского (семейного) капитала на получение образования.

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