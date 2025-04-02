Комедии, драмы, и долгожданная премьера марта от театрального агентства «Арт-Партнёр»

Погружение в мир театра: от комедий до глубоких драм, которые заставят вас задуматься и улыбнуться. Спектакль-кабаре «Торговцы резиной» Спектакль-кабаре «Торговцы резиной» Предоставлено Пресс-службойИгорь Верник, Полина Кутепова и Виталий Коваленко в спектакле Петра Шерешевского «Торговцы резиной» по пьесе Ханоха Левина.