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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюрэнт о завершении карьеры Уэстбрука: «Было грустно, ведь я думал, что у Расса в запасе еще лет 5 или 6»

Звездный форвард « Хьюстона » Кевин Дюрэнт поделился своими мыслями о бывшем одноклубнике Расселле Уэстбруке, который завершил карьеру после 18 сезонов.

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