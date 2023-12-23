Супруга Стаса Михайлова показала сына от предыдущего брака

Жена Стаса Михайлова поделилась фотографиями сына Её сыну исполнилось 30 лет. Фото: Соцсети Супруга российского исполнителя Стаса Михайлова до знакомства с ним была 15 лет в браке с футболистом Андреем Канчельским.