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Супруга Стаса Михайлова показала сына от предыдущего брака

Супруга Стаса Михайлова показала сына от предыдущего брака

Жена Стаса Михайлова поделилась фотографиями сына Её сыну исполнилось 30 лет. Фото: Соцсети Супруга российского исполнителя Стаса Михайлова до знакомства с ним была 15 лет в браке с футболистом Андреем Канчельским.

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