Лукашенко проголосовал на президентских выборах

МИНСК (ИА Реалист). В Белоруссии сегодня проходят президентские выборы. Согласно законодательству страны, выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей, имеющих право участвовать в выборах.
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