На территории Александро-Невской Лавры прошёл традиционный ход трезвенников – видео

Эта традиция была возрождена православными трезвенниками на рубеже тысячелетий. Традиционный крестный ход трезвенников состоялся в день памяти Святого мученика Вонифатия на территории Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.
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