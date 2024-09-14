«Они вставили мне какой-то чип». Вучич предал Россию ради «кружевных трусиков»

Лидер Сербии Александр Вучич наконец-то определился, на какой стул сесть. Он признался, что уважает Россию и остальные страны БРИКС, но тот, кто говорит о его стремлении присоединиться к ассоциации – просто ненормальный.
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