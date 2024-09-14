ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    В сети пишут что Шойгу очень повязан с губером Московской области Воробьевым коррупционными схемами"Шойгу всё знал з...
  • Владимир Алтайцев
    Твоё  дело.Слушай  слизняка  Киселёва  и  брехуна  Соловьёва. Это твой  уровень"Шойгу всё знал з...
  • Маша Иванова
    Ну почему только Сербии и Болгарии тоже.«Они вставили мне...

«Они вставили мне какой-то чип». Вучич предал Россию ради «кружевных трусиков»

«Они вставили мне какой-то чип». Вучич предал Россию ради «кружевных трусиков»

Лидер Сербии Александр Вучич наконец-то определился, на какой стул сесть. Он признался, что уважает Россию и остальные страны БРИКС, но тот, кто говорит о его стремлении присоединиться к ассоциации – просто ненормальный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Маша Иванова
Встречайте-это и есть многополярность-каждый решает-как ему выгодней и не обязан учитывать интересы других.
Ответить
6 мин.
Маша Иванова
А в отношении его-все давно понятно,но наши очень любят-мифологемы.
Ответить
5 мин.
Маша Иванова
Ну почему только Сербии и Болгарии тоже.
Ответить
4 мин.

Картина дня

наверх