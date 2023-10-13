Белый использовал отмазку Галкина, чтобы не идти на фронт: «К сожалению»

Только осудили пользователи сети Максима Галкина* за то, как нелепо, по мнению публики, он старался убедить своих зрителей в том, что не пойдет на фронт только по==из-за того, что не подходит по параметрам, чтобы стать бойцов.
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