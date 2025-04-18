В филиале «РЖД» рассказали обстоятельства наезда «Ласточки» на смолянку

К жуткой ситуации в смоленском райцентре также подключились правоохранительные органы В филиале «РЖД» рассказали подробности утреннего наезда скоростного состава «Ласточка» на жительницу Ярцева Смоленской области.
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