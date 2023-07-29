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«Собрали все силы»: В США раскрыли замысел командования ВСУ

«Собрали все силы»: В США раскрыли замысел командования ВСУ

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу «US Tour of Duty» раскрыл замысел командования ВСУ на который киевский режим всё поставит.

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